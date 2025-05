Le casse-tête de Gérald Baticle avec les Bleuets face aux refus de certains clubs

Et c’est reparti pour un tour.

Comme annoncé par Le Parisien, le sélectionneur de l’équipe de France espoirs a dû changer ses plans en vue de l’Euro 2025 qui approche à grands pas (du 11 au 28 juin). Après les refus de Lille pour Ayyoub Bouaddi et de Monaco pour Maghnes Akliouche, c’est au tour de Rennes avec Jérémy Jacquet et Arnaud Kalimuendo et de Bournemouth pour Eli Junior Kroupi d’interdire leurs joueurs de rejoindre le rassemblement.

Pour rappel, les dates de la compétition n’entrent pas dans le calendrier FIFA, comme les JO l’été dernier, ce qui permet aux clubs de retenir leurs joueurs. Baticle devra également construire sans le Strasbourgeois Dilane Bakwa, auteur d’une grosse saison sous les ordres de Liam Rosenior en Alsace (six buts et neuf passes décisives en trente matches de Ligue 1), mais qui est blessé.

Matthis Abline appelé en renfort

Deux ans après sa dernière sélection, Matthis Abline est donc de retour chez les Bleuets. Il figure parmi les seules satisfactions de la saison du côté de Nantes, avec un total de onze buts toutes compétitions confondues. Les Bleuets débuteront leur campagne européenne contre le Portugal, le 11 juin, avant d’affronter la Géorgie et la Pologne.

Pas sûr que ce soit cette année que la France retrouve un trophée qui lui échappe depuis 1988.

La liste élargie des Bleuets pour l’Euro Espoirs