Rennes prolonge un défenseur prometteur

Ils ont aimé Jacquet.

Rappelé de son prêt à Clermont l’hiver dernier, Jérémy Jacquet n’a pas l’intention de quitter son club formateur, le Stade rennais, cet été. C’est en tout cas le message qu’a voulu faire passer l’écurie bretonne en officialisant la prolongation jusqu’en 2029 du défenseur central, ce lundi après-midi.

Un joueur dans le viseur de plusieurs clubs européens

Dans l’émission Pleine Lucarne diffusée sur TV Rennes, le président Arnaud Pouille a précisé qu’il était convenu avec le joueur qu’il reste en Bretagne lors du mercato estival à venir, alors que plusieurs clubs européens seraient à l’affût du défenseur prometteur, qui a pu effectuer onze apparitions en Ligue 1 sur la phase retour cette saison.

𝑱𝒆́𝒓𝒆́𝒎𝒚, 𝑨𝑫𝑵 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝑵𝒐𝒊𝒓 🔴⚫️ Fier représentant de la formation rennaise, le défenseur de 19 ans s’est engagé jusqu’en 2029 avec le SRFC ✍️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 26, 2025

« Jérémy incarne parfaitement la volonté du club de construire son projet autour de la formation rennaise. Il était présent à la finale de Gambardella ce week-end, preuve de son attachement à l’académie rouge et noir, détaille Loïc Désiré, nouveau directeur sportif à Rennes, sur le site officiel du SRFC. Il a de très grandes qualités, notamment athlétiques, et dégage beaucoup d’assurance et de force pour son âge. »

En parlant de formation : Lorenz Assignon, lui, est sur le départ pour l’Allemagne.

