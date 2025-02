Pep Guardiola parle du rire et du sac de toilette d'Abdukodir Khusanov

Merci pour les odeurs.

Après la victoire de Manchester City face à Tottenham ce mercredi (0-1), Pep Guardiola s’est exprimé sur les débuts de la recrue Abdukodir Khusanov, arrivé en provenance de Lens cet hiver.

« Il rit tout le temps »

Depuis sa bourde contre Chelsea lors de ses cinq premières minutes sous le maillot citizen, l’Ouzbek s’est relevé et met tout le monde d’accord. « Les gens l’adorent. Il est silencieux, il ne se plaint pas et il est si humble. Et je suis sûr que nos supporters vont l’adorer, a déroulé Guardiola en conférence de presse. Ce qui me plaît, c’est qu’il est déjà incroyable pour le vestiaire. Aujourd’hui, il s’est déplacé sans son sac de toilette. Rien. Il est arrivé ici pour jouer au football. »

Le défenseur taiseux a en tout cas l’air de s’être parfaitement adapté à son nouveau club. « Quand vous lui parlez, il rit, il rit tout le temps, mais c’est un joueur fiable, continue Pep. C’est un joueur sur qui on peut compter. Il est tellement rapide, il va tellement vite, avec le ballon, sa qualité de passe est extraordinaire, il casse les lignes (…) Il doit encore s’améliorer, mais il a 20 ans. »

Quel choc pour Manchester City d’avoir un défenseur qui sait défendre.

