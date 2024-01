Au bout de l’ennui, Manchester City élimine Tottenham

Tottenham 0-1 Manchester City

Buts : Aké (88e) pour les Skyblues

Affiche de gala, match en bois.

Le spectacle n’a pas été à la hauteur des attentes ce vendredi à Londres. Incapables de marquer au Tottenham Hotspur Stadium depuis cinq rencontres (que des défaites), les Citizens ouvrent pourtant la marque dès la 5e minute de jeu. Problème, le buteur Oscar Bobb est hors-jeu et on en reste à 0-0. Malgré cette frayeur, Tottenham prend des risques à la relance, mais City n’en profite pas, en dépit d’une triple occasion en fin de période (41e). Au-dessus techniquement, les champions d’Europe n’y arrivent pas et rentrent aux vestiaires sur un score de parité, alors que Tottenham n’a toujours pas tenté la moindre frappe en direction du but de Stefan Ortega.

La deuxième période début elle aussi par une énorme occasion mancunienne, mais van de Ven tacle parfaitement devant Julian Alvarez, pourtant en position idéale face au but. Presque dans la foulée, Brennan Johnson est le premier sur un ballon en profondeur, mais Ortega reste concentré, malgré une soirée les mains dans les poches, et sort dans le bon tempo devant le Gallois (52e). Le match se durcit un peu, sans pour autant que les occasions ne s’enchaînent, mais cela a le mérite de réveiller les Spurs, qui enregistrent le retour sur les terrains de James Maddison, absent depuis le 6 novembre. Dans les 10 dernières minutes, Bernado Silva (81e), Kevin de Bruyne (82e) et Jeremy Doku (86e) pêchent dans la finition et c’est finalement sur un corner, où Ruben Dias chahute Guglielmo Vicario, que Nathan Aké, en renard, délivre les siens et arrache un succès mérité pour City (0-1, 88e).

Tottenham n’a rien fait, City en a bien profité.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Udogie, van de Ven – Romero, Porro – Bentancur (Maddison, 73e), Hojbjerg (Scarlett, 90e+1), Werner, Johnson (Skipp, 73e), Kulusevski – Richarlison. Entraîneur : Ange Postecoglou.

Manchester City (4-2-3-1) : Ortega – Gvardiol, Aké, Dias, Walker – Kovacic, Rodri – Bobb (Doku, 65e), Silva, Foden – Alvarez (De Bryune, 65e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Pronostic Tottenham Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup