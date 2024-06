La compo du Real Madrid avec deux Français

Soir de 15e ?

Le Real Madrid se présente à Wembley avec deux Français dans son onze de départ pour conquérir la 15e Ligue des champions de son histoire. Comme prévu, Ferland Mendy gardera le côté gauche de la défense merengue, complétée par Dani Carvajal, Antonio Rüdiger et Nacho. Homme de la finale remportée en 2022, Thibaut Courtois gardera la cage à la place de Lunin, étincelant tout au long du parcours. Deuxième Bleu à se frotter au Borussia Dortmund dès le coup d’envoi : Eduardo Camavinga, titulaire avec Fede Valverde et Toni Kroos dans l’entrejeu.

Pour le reste, Carlo Ancelotti comptera logiquement sur Jude Bellingham, Rodrygo et Vinícius pour martyriser Mats Hummels et sa bande. Éder Militão, Luka Modrić, Joselu et Arda Güler seront notamment à la disposition du Mister sur le banc.

Rien que ça…