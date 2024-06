Comme un gosse dans un magasin de bonbons.

Jonathan Clauss s’apprête à vivre son premier tournoi majeur avec l’équipe de France. Le latéral de l’OM, retenu par Didier Deschamps dans sa liste pour l’Euro, n’a pas dissimulé son enthousiasme auprès de l’AFP. « Quand je les voyais à la télé, je me disais que les grandes compétitions, c’est tellement différent… Les caméras sont différentes, les regards des gens sont différents, les hymnes sont différents… En fait, c’est tellement dingue de me dire que j’y serai, c’est une énorme fierté, confie le joueur aux 12 sélections. Mais c’est beaucoup plus de stress et de nervosité parce qu’on n’a vraiment pas le droit à l’erreur. J’ai hâte d’y être et je vais faire en sorte d’être le meilleur possible. »

Clauss avait pris un gros coup sur la tête en ratant le train pour la Coupe du monde au Qatar. L’ancien Lensois a donc redoublé d’efforts pour valider sa place en Allemagne, déterminé à atteindre son objectif. « À partir de cet hiver 2022, je me suis dit : “Si tu veux un truc, tu iras vraiment le chercher. Et si jamais tu n’y es pas, c’est que ce ne sera que de ta faute.” J’ai tout fait pour. Sur cette année et demie, je n’ai pas toujours été bien psychologiquement, pas toujours bien physiquement. Et pourtant, je me suis poussé, je me suis cherché, j’ai mis en place des choses pour que ça aille mieux. Mentalement, je suis allé chercher ce que je devais aller chercher. »

Jo n’attend plus.