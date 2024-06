Le Groenland rejoue un match international après onze ans d’attente

Toc toc toc… Qui est là ? C’est le Groenland !

L’équipe nationale du gigantesque territoire arctique n’avait plus disputé le moindre match depuis 2013. La fédération a toutefois lancé une opération reconquête avec l’ambition d’intégrer la CONCACAF. Une candidature a d’ailleurs été officiellement déposée. Dans cette optique, le Groenland a renoué avec le football international en disputant un match amical contre le Turkménistan ce samedi à Antalya. Une rencontre soldée par une défaite nette (5-0), mais plutôt encourageante, puisque le Groenland a tenu le score de parité pendant 45 minutes, avant de céder en deuxième période.

🇬🇱 Greenland's first match against a senior men's national team since 2013 ends in a 5-0 loss to Turkmenistan in Antalya.

After three flights lasting eight hours in total, Greenland battled valiantly and kept it goalless at the break but tiredness got to them in the second half. pic.twitter.com/L5PCw4gD4j

— The Sweeper (@SweeperPod) June 1, 2024