Konaté : « Mbappé est un leader sur et en dehors du terrain »

L’union sacrée.

Ibrahima Konaté a suivi son sélectionneur Didier Deschamps en volant au secours de Kylian Mbappé, fragilisé par sa fin de saison en eau de boudin avec le PSG.

« Même lorsque Lloris et Varane étaient là, Kylian était déjà un leader. Il est l’un des seuls joueurs à avoir parlé à la mi-temps de la finale de la dernière Coupe du monde. Il fait le pont entre les plus vieux et les plus jeunes. C’est un leader sur le terrain et en dehors. S’il est heureux, moi je suis très heureux », a lâché le défenseur central de Liverpool, au sujet de son capitaine, concluant sur son état d’esprit à quelques jours de son transfert officiel au Real Madrid.

Mission Berlin.

Dortmund-Real Madrid : une finale entre deux mondes