Un salarié de Swansea viré après avoir parié 130 fois contre son équipe

Il n’avait vraiment pas confiance en son équipe. Ou il savait quelque chose.

Comme rapporté par le Telegraph, un agent de liaison du club de Swansea City (ancien pensionnaire de Premier League) a claqué près de 100 000 euros dans les paris sportifs… en misant sur une défaite de son équipe à 130 reprises, de manière étalée sur plusieurs années.

Huw Lake, de son nom complet, est âgé de 61 ans et travaillait depuis 20 ans chez le club gallois. Il a officiellement été licencié par le SCFC et privé de toute activité footballistique pendant un an par les autorités compétentes. Il doit également s’acquitter d’une amende de 1 800 euros.

Place aux séances d’Huw aux bords du Lake.

