Yannick Bolasie réapparaît du côté de Swansea

Le retour sur les terrains du Bolasie Flick, c’est pour maintenant !

Deux ans après avoir quitté le Royaume-Uni, Yannick Bolasie va retrouver le doux environnement pluvieux du football britannique. L’attaquant congolais vient effectivement de signer à Swansea, en Championship, pour un contrat à « court terme » d’après le communiqué du club, qui laisse sous-entendre que l’ancienne vedette de Crystal Palace a signé jusqu’à la fin de saison.

🙌 𝗖𝗥𝗢𝗘𝗦𝗢 𝗕𝗢𝗟𝗔𝗦𝗜𝗘 ✍️

Swansea City has completed the signing of @YannickBolasie on a short-term contract, subject to EFL and international clearance.

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) November 27, 2023