Un but casquette annulé par l’arbitre en Championship

Une passe dé’ comme on en voit rarement.

C’était une action anodine dans un match entre deux équipes du ventre mou de Championship. Sauf qu’à la 30e minute, le gardien de Swansea Carl Rushworth s’est saisi du ballon après une passe ratée d’un joueur de Stoke City. Alors que le portier anglais prenait son élan pour relancer à la main, le cuir a heurté la tête de l’attaquant Nial Ennis, qui a pu s’en saisir et marquer dans le but vide. Cela aurait dû offrir l’égalisation à des Potters bien mal en point au classement, mais l’arbitre de la rencontre a dit « no ».

Stoke just had this disallowed, have we got away with one here? 🫣 pic.twitter.com/NU2aD1kL1l — Only Swans (@onlyswanss) April 10, 2024

Malgré les protestations des joueurs de Stoke City, l’homme en noir a décidé de refuser ce but improbable. D’après lui, l’action contrevenait à la loi du jeu suivante : « Un gardien ne peut pas être contesté par un adversaire lorsque le ballon se trouve dans ses mains. » Incompréhensible pour Ashley Williams, ancien capitaine des Potters : « Carl Rushworth a beaucoup de chance. Je comprends que si on prend la règle au pied de la lettre, ça puisse être la bonne décision. Mais je ne comprends pas comment l’arbitre peut refuser le but quand c’est le gardien qui a lui-même fait rebondir la balle sur la tête de l’attaquant. »

Quel rabat-joie, cet arbitre.

Phil Jagielka annonce sa retraite