Une joueuse de Stoke City lance une cagnotte pour financer son opération au genou

Non, tous les footeux ne sont pas riches, et encore moins les footeuses.

Kayleigh McDonald, joueuse de Stoke City en troisième division anglaise, souffre depuis un mois d’une grave blessure au genou. Face au refus des Potters de financer l’opération complexe de son genou, la Britannique a décidé de créer une campagne de financement participatif sur GoFundMe. La défenseuse de 30 ans a rédigé un long texte pour expliquer son calvaire, et demande près de 20 000 livres (environ 23 000 euros) pour lui venir en aide. Selon les informations de Fox Sports, McDonald n’a pas droit à l’aide du syndicat des footballeurs professionnels anglais étant donné qu’elle n’a jamais joué en Women’s Super League, la première division nationale.

« Je dois payer pour consulter un médecin privé (ce qui est très cher), dans l’espoir que mon genou puisse être examiné et opéré plus rapidement, explique-t-elle. J’ai souffert plus mentalement que physiquement de cette blessure, surtout du fait qu’elle va inévitablement mettre fin à ma carrière de footballeuse. Car, en fin de compte, quel est l’intérêt ? Lorsque vous vous blessez de la sorte dans le football féminin, vous devez vous débrouiller seule, sans aucun soutien. Je suis actuellement en arrêt de travail, incapable de marcher, je ne gagne pas d’argent, mais je dois toujours payer mes factures. » Selon plusieurs médias anglais, Stoke City aurait fait volte-face en apprenant l’existence de cette campagne, et se serait engagé auprès de McDonald pour financer l’opération.

On laisse imaginer la somme que le monde entier aurait été prêt à léguer si R9 avait lui aussi lancé son crowdfunding à l’époque.

