Phil Jagielka annonce sa retraite

C’est fou comme le temps Phil.

Capitaine emblématique d’Everton, où il a passé la majorité de sa carrière (12 saisons), Phil Jagielka a annoncé ce mardi prendre sa retraite à 41 ans. L’ancien international anglais formé à Sheffield United a été pendant plus d’une décennie l’un des visages défensifs les plus connus de Premier League.

Au cours de sa carrière, l’Anglais a disputé pas moins de 805 matchs clubs et sélections confondus, dont 40 capes avec l’Angleterre, avec qui il a disputé l’Euro 2012 et la Coupe du monde 2014. Après avoir effectué ses débuts pro en 2000, il passe huit saisons avec Sheffield dont l’année de la promotion en Premier League en 2006. Il passe ensuite douze saisons avec Everton avant de retourner en Championship en 2019 à Derby County puis à Stoke. Sans club depuis la fin de son contrat avec Stoke le 1er juillet dernier, Jagielka a décidé de s’arrêter là, après une longue et riche carrière.

En souvenir, ce caramel – toffee en anglais – lors du derby contre Liverpool.

<iframe loading="lazy" title="JAGIELKA'S ANFIELD STUNNER! | PREMIER LEAGUE CLASSICS" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Gcu_CXukkDE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

