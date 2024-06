Le championnat de France de futsal a rendu son verdict

Un peu plus près de l’Étoile.

Le championnat de France de futsal reste le terrain de chasse de l’Étoile lavalloise. Le club mayennais a conservé son titre en giflant Nantes ce samedi en finale (7-1). Il n’y a jamais eu de match, puisque Laval a pris les devants dès la 2e minute et a creusé l’écart jusqu’à mener 5-0. Ce n’est qu’à la 27e minute que Nantes a réduit le score et sauvé l’honneur, avant de céder deux autres fois. Un récital au cours duquel Bilal Bakkali a inscrit un but somptueux, d’une reprise de volée surpuissante.

😍 Le but exceptionnel de Bilal Bakkali !!! 🔥 Sur un corner, le joueur de Laval décroche une reprise de volée qui va nettoyer la lucarne !! 📱💻 Vivez la finale en direct sur Futsal Zone ➡️ https://t.co/8F7zOIyxwn#FutsalzonetvLive pic.twitter.com/r1RCzQDRvN — Futsalzone.tv (@futsalzoneTV) June 1, 2024

Le meilleur buteur du championnat, Soufiane El Mesrar, a aussi fait honneur à sa réputation en marquant à deux reprises. L’Étoile termine sa saison en apothéose, puisqu’elle avait déjà remporté la Coupe de France il y a deux semaines en explosant le Kremlin-Bicêtre (6-1).

Largement au-dessus de la Mayenne.

