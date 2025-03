Le PSG sacré champion de France si...

Un record peut tomber !

Lors de la saison 2015-2016, le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc avait affolé les compteurs. Sacrés champions dès la trentième journée, en atomisant Troyes (0-9), les Parisiens avaient acquis le titre le plus rapidement de l’histoire de la Ligue 1, tout en signant le plus grand écart avec son dauphin (31 points) et le plus grand nombre de points (96).

Trois conditions pour entrer dans l’histoire

Cette année, le PSG version Luis Enrique peut faire encore mieux. Toujours invaincu en championnat, le club de la capitale a profité de la victoire sur l’Olympique de Marseille (3-1), dimanche soir, pour accentuer un peu plus son avance en tête. Avec 19 points de plus que son dauphin et rival phocéen après 26 matchs, il peut être sacré dès la prochaine journée.

Pour cela, il faut que trois conditions soient réunies. D’abord que le PSG fasse sa part du travail en battant l’AS Saint-Étienne. Jusque-là, rien d’impossible. Un peu plus tôt, ce samedi 29 mars, il faudra compter sur un faux pas de l’OM à domicile contre le Stade de Reims… qui reste sur quinze matchs sans victoire. Une série est bien faite pour s’arrêter,après tout, non ? Et enfin, dans la soirée, un nul entre l’AS Monaco et l’OGC Nice permettrait à Marquinhos et ses coéquipiers d’entrer un peu plus dans l’histoire.

En 2016, ça n’avait pas empêché le PSG de sortir en quarts de Ligue des champions.

