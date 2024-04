Ligue 2 : Le leader auxerrois poursuit sa route à Ajaccio

Ajaccio 0-1 Auxerre

But : I. Soumaré (27e) pour l’AJA

L’AJ Auxerre se met à y croire de plus en plus.

Grâce à une reprise opportuniste d’Issa Soumaré avant la pause (27e, son premier but de la saison) et à un grand Donovan Léon qui a eu du boulot (14 frappes adverses dont 7 cadrées), les Bourguignons ont arraché une victoire compliquée sur la pelouse de l’AC Ajaccio, ce lundi. Après un gros coup de mou à l’entrée du mois de mars, le leader de Ligue 2 repart de plus belle en enchaînant un second succès de rang, comptant à l’issue de ce week-end 7 points d’avance sur le troisième, l’AS Saint-Étienne.

[🎞️RESUME] ⚽️ #Ligue2BKT 📈 Leader, l'AJ Auxerre s'impose à Ajaccio et reprend cinq points d'avance sur Angers ! 😬 6eme match de suite sans victoire pour les Corses… https://t.co/XL9WPtwpMH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 1, 2024

Il faudrait vraiment un écroulement des Auxerrois pour ne pas les voir en Ligue 1 la saison prochaine. Mais dans ce championnat, on en a déjà vu…