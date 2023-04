Pronostic Ajaccio Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre enfonce Ajaccio

Avant-dernier de Ligue 1 à l’orée de cette journée, Ajaccio joue gros ce dimanche lors de la réception de l’AJ Auxerre. En effet, le club corse accuse 5 points de retard sur Strasbourg, première formation non relégable, mais également sur l’AJA (17e). En cas de succès, l’ACA retrouverait espoir dans la course au maintien. D’un point de vue général, l’équipe de Pantaloni n’est pas au mieux, puisqu’elle reste sur 4 revers consécutifs. En fait, depuis la reprise, la formation corse ne s’est imposée que face à des relégables avec un double succès face à Angers (dernier) et contre Troyes (18e). La semaine passée, Ajaccio avait une belle carte à jouer en déplacement sur la pelouse de Clermont. En tête à la pause, le club corse a craqué en seconde mi-temps en concédant un premier penalty, puis en enregistrant l’expulsion directe de Youssouf, entré en jeu 8 minutes plus tôt. Dans le temps additionnel, l’ACA a de nouveau offert un penalty décisif aux Auvergnats (score final 2-1 pour Clermont). Dans le dur, Ajaccio abat certainement l’une de ses dernières cartes dans l’optique du maintien.

En face, Auxerre est dans une situation semblable à celle d’Ajaccio. En effet, également promu l’été dernier, le club bourguignon souffre et se trouve dans la zone de relégation. Cependant, l’AJA compte le même nombre de points que le 1er relégable, Strasbourg, et n’accuse qu’une seule unité de retard sur Brest (15e). Depuis la mi-février, le club auxerrois se montre nettement plus solide, puisqu’il reste sur une défaite lors des 7 dernières journées de championnat. Le week-end dernier, les hommes de Pélissier ont réalisé une superbe opération en s’imposant dans le derby face à Troyes (1-0) grâce à un Niang décevant depuis le début de saison. Avec Pélissier, l’AJA possède un coach spécialiste du maintien, ce qui pourrait être un atout dans cette dernière ligne droite. Au regard de ses performances des dernières semaines, Auxerre dispose des armes pour décrocher une victoire précieuse en terre corse face à une équipe d’Ajaccio dans le dur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

