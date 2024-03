Pronostic Ajaccio Auxerre : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 2

Auxerre s’impose face à l’AC Ajaccio

Ajaccio, comme Auxerre, avait subi de plein fouet le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs. L’été dernier, les deux clubs avaient été relégués seulement 1 an après avoir obtenu leur montée. Le retour en L2 s’est mieux passé pour la formation bourguignonne que pour l’équipe corse. À l’aube de cette journée, l’ACA se trouve dans le ventre mou du classement avec 5 points d’avance sur la zone de relégation et 5 de retard sur les play-off. Ce lundi, la formation corse est à un tournant, car en cas de succès, elle pourrait conserver un mince espoir de disputer les barrages, tandis qu’un revers pourrait l’obliger à regarder vers le maintien. Les derniers résultats ne sont pas flatteurs pour Ajaccio qui reste sur 5 journées sans la moindre victoire et surtout sur 3 revers de rang. Battu à domicile par Annecy, l’ACA s’est ensuite incliné à Charléty face au Paris FC. Ce lundi, les hommes de Pantaloni doivent réagir, mais affrontent le leader du championnat.

Premier avec 5 points d’avance à l’aube de cette journée, l’AJ Auxerre est dans le duo de tête de la Ligue 2 depuis de nombreuses semaines. Cette place est méritée, car le club bourguignon est certainement la formation la plus régulière du championnat avec également l’un des plus beaux jeux pratiqués. Pélissier, qui a connu la montée avec Lorient et Amiens, est le grand architecte de cette équipe. Après avoir connu un passage un peu plus délicat avec deux nuls face à Bastia et Valenciennes pour un revers contre Saint-Étienne, l’AJA s’est relancée à l’Abbé-Deschamps face à Caen (2-1) en renversant le match en fin de rencontre. En 2024, le capitaine Jubal s’est souvent montré décisif dans les fins de match de son équipe et a de nouveau frappé face aux Normands. Malgré la suspension d’Hein, Auxerre pourrait consolider sa place en s’imposant à Ajaccio.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

