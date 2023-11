La Premier League à fond sur le capitaine du HAC ?

Quand on joue l’Europe, les grosses cylindrées arrivent tôt ou tard pour tout piller.

Plus jeune capitaine de Ligue 1, Arouna Sangante (21 ans) commence à se faire un nom au-delà de l’Hexagone. Dans les colonnes de Paris-Normandie, le président havrais Jean-Michel Roussier a tenu à remettre les choses à leur place, et ce, alors que les rumeurs d’un départ en Angleterre s’accumulent : « Tous les jeunes joueurs du HAC sont regardés, suivis, et beaucoup d’approches viennent bien évidemment d’Angleterre, a-t-il déclaré. Maintenant, dire que ça bouge vraiment autour d’Arouna… Ce que j’entends actuellement sur le sujet, ce ne sont que des conneries. »

Pour le club doyen, il n’y a ainsi aucune raison de céder à la panique, même lorsque l’on occupe une belle septième place au classement. Roussier annonce ainsi la couleur : « Nous ne discuterons qu’avec ses agents. Il y a une réelle relation de confiance avec eux, nous n’avons donc aucune raison d’être à l’écoute d’offres transmises par d’autres agents. » Sans pour autant complètement fermer la porte, le dirigeant normand concède que son défenseur fait tourner quelques têtes, mais sans en dire plus. « Concernant Arouna et d’autres de nos jeunes joueurs, il y a des propositions concrètes. Est-ce à dire qu’un deal pourrait être discuté dès le mercato d’hiver ? Ce n’est absolument pas notre priorité. »

Prolongé cet été jusqu’en 2026, le défenseur de 21 ans n’a pas fini de faire fleurir les gazettes des transferts.

