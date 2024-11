Estéban Lepaul revient sur la mort de son père

Déchirant.

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, l’attaquant d’Angers Estéban Lepaul est revenu sur la mort de son papa, Fabrice Lepaul, champion de France en 1996 avec Auxerre, dont la carrière s’était brutalement arrêtée à 21 ans à cause d’un accident de la route : « Mon père sort avec la moitié du crâne scalpé, quinze jours de coma, des fractures à ne plus savoir où donner de la tête. Les premiers bilans, c’est que ce sera fauteuil roulant et qu’il ne remarchera pas, relate son fils. Finalement, il est resté à l’hôpital, il a soigné tous les maux qu’il avait. Mais sa passion pour le foot s’était cassée. Terminé. Plus envie de jouer. Alors qu’avant, c’était manger, dormir, vivre pour le foot. »

Repose en Paix mon idole, ma fierté ❤️ https://t.co/cSHu6pNaVM — Estéban Lepaul (@lepaul9) May 23, 2020

Ce premier coup du sort ne sera malheureusement pas le seul pour Fabrice Lepaul. En mai 2020, l’attaquant à la retraite, qui avait été repéré à l’époque par Guy Roux, est victime d’un nouvel accident de la route, cette fois-ci tragique à Baldenheim (Bas-Rhin). Son fils raconte ensuite la décision la plus difficile qu’il a eu à prendre de sa vie : « On avait des papiers à remplir pour valider le fait qu’on arrêtait les machines. Il n’y a que moi qui pouvais le faire (il est fils unique) […] Quand on a coupé les machines, j’étais à côté de mon père, je lui ai juste demandé pardon car c’était la seule fois que je lui ai donné un médicament, lui qui n’en voulait jamais. Je leur ai dit : « Je ne vais pas rester cent sept ans. Dans une heure, il faut que ce soit réglé. » Cela a duré cinquante minutes, les machines se sont éteintes. Et puis voilà. C’était… bizarre. J’avais l’impression que la journée était lente. J’étais plutôt sans émotions, je n’ai pas énormément pleuré. »

