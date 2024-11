Pronostic Pau Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC en patron à Pau

Pau évolue en Ligue 2 depuis plusieurs saisons et a certainement connu son exercice le plus tranquille l’an passé. La formation béarnaise a surfé sur cette euphorie en réussissant une entame intéressante. Toutefois, cette belle dynamique s’est grippée lors des dernières semaines avec plusieurs contre-performances successives. En effet, le club palois reste sur 4 journées sans la moindre victoire avec un nul contre Bastia et surtout 3 revers de rang face à Amiens (0-2), Troyes (3-0) et le week-end dernier à Annecy (2-0). Lors de ces 3 défaites, Pau n’a pas été en mesure d’inscrire le moindre but et fait face ce samedi à la meilleure défense de la Ligue, celle du Paris FC. A la suite de ces résultats, Pau a reculé en 12e position.

De son côté, le Paris FC vise depuis plusieurs saisons de monter en Ligue 1 pour permettre à la capitale de compter 2 clubs dans l’élite. Cet été, les dirigeants ont opéré un recrutement de qualité avec deux valeurs sûres, Jean-Philippe Krasso et Maxime Lopez. De plus, le club vient d’être repris par la famille Arnault, ce qui laisse présager d’une suite intéressante. Sur le plan sportif, le PFC confirme sur le terrain puisqu’il a pris les commandes de la Ligue 2 et compte 3 points d’avance sur Lorient et 4 sur Annecy. L’équipe entrainée par Gili n’a plus perdu depuis son déplacement à Bastia et reste sur 7 journées sans la moindre défaite. Lors de cette série, le club parisien avait signé 5 succès de rang avant de caler lors des 2 derniers matchs avec des nuls contre Amiens et surtout contre Rodez. A Charléty contre le RAF, le PFC a souffert mais a trouvé les ressources pour accrocher le nul. Déterminé à consolider sa première place, le Paris FC devrait profiter de la mauvaise passe paloise pour prendre les 3 points.

