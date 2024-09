Pour le patron de beIN Sports, « le vendredi, c’est aussi le week-end »

« Vendredi soir, c’est aussi le week-end. »

La déclaration est celle de Florent Houzot, le directeur de beIN Sports, dans un entretien donné au magazine Challenges. Le diffuseur de la Ligue 2 est en effet sous le feu des critiques depuis le début de la saison après sa décision de déplacer l’emblématique multiplex au vendredi soir à 20h plutôt qu’au samedi à 19h, comme lors des derniers exercices.

De Metz à Lorient en passant par Amiens, les supporters protestent. Banderoles, balles de tennis, lasers, tous les moyens sont bons pour interrompre les matchs ou perturber leur diffusion. Des collages ont aussi eu lieu dans la capitale ces dernières heures. « On peut débattre éventuellement du lundi, mais le vendredi soir, on ne peut pas dire que ce ne soit pas le week-end. Je regrette que les clubs ne soutiennent pas plus beIN, de façon plus claire, alors que parfois les droits TV représentent plus de 50% de leur budget », proteste Florent Houzot. Le boss de beIN indique que de toute manière, « le multiplex avec sept matchs le samedi soir, ce ne sera pas possible. On est clair et honnête, notre catalogue est riche et nous n’avons pas assez de chaînes. Avec 40 millions, on veut la programmation qu’on souhaite. »

On peut donc quitter le travail le jeudi soir en disant bon week-end à son patron ?

