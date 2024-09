Des Ultras ciblent la LFP et beIN Sports devant plusieurs rédactions

Le foot, c’est le week-end !

Voilà le message qu’ont voulu faire passer des supporters en collant des affiches devant le siège de plusieurs médias à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi. « LFP, beIN, allez bien vous faire enculer !!! Le foot c’est le week-end !! », peut-on ainsi lire ce matin devant la rédaction de beIN Sports, Radio France, So Foot ou France Télévisions. Un supporter d’un club de Ligue 1 impliqué dans cette action donne ses explications à So Foot. « On a DAZN qui propose des abonnements à 30-40 euros par mois pour voir même pas la totalité des matchs de Ligue 1, on trouve ça clairement abusé en termes de tarifs et on n’est pas les seuls, pointe-t-il. Concernant la Ligue 2, on cible beIN Sports, qui s’est permis de décaler les horaires de match du samedi au vendredi. »

Cette nuit, des affiches relativement explicites sont apparues devant plusieurs rédactions : BeIn Sport, Radio France, France Télévisions… et même @sofoot ! L'action aurait été menée par des ultras d'un club de Ligue 1 mais entend représenter l'ensemble des supporters français. pic.twitter.com/TiXZHjqm2J — Julien Duez (@Fluxke) September 5, 2024

Ces deux sujets brûlants agitent le football français depuis de longues semaines maintenant. « Je pense qu’on peut dire que tant qu’il n’y aura pas une véritable main tendue de la part des diffuseurs et de la Ligue, les actions vont s’amplifier et continuer », assure le supporter interrogé. « La semaine dernière il y a eu une réunion avec la ministre, les diffuseurs, quelques clubs et quelques représentants des supporters à l’échelle nationale via l’ANS. Mais au final, il n’en est rien ressorti de vraiment concret, déplore-t-il. On ne fait pas ça par simple plaisir, quasiment la totalité du groupe qui a pu faire ça est néophyte dans ce type d’actions. Mais clairement, on veut continuer à mettre la pression. On nous a indiqué que les doléances des supporters avaient été entendues mais on n’a toujours rien. »

Allô ? Vincent Labrune ?

10 anecdotes que tu ne connais pas sur les maillots italiens