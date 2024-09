Le patron de DAZN accuse la presse de faire la promotion du piratage

AT le Jeudi 05 Septembre à 16:55 Article modifié le Jeudi 05 Septembre à 18:34

DAZN déjà en panique.

Alors que Cyril Linette, candidat à la présidence de la LFP, réclame la baisse du prix de l’offre de DAZN (30 euros par mois pour huit matchs de Ligue 1), le patron de la chaîne en France, Brice Daumin, a répondu aux critiques. Le dirigeant a notamment défendu son bout de gras face au boom de l’IPTV et des liens piratés chez les suiveurs du championnat. Le patron cible un responsable en particulier : la presse. « Aujourd’hui, on a une promotion du piratage qui est faite dans la presse, de l’usage illégal d’accès au contenu, et c’est un scandale », s’emporte-t-il dans une interview donnée au Parisien.

« Aujourd’hui, quand vous lisez que Telegram est une alternative à DAZN… c’est faux et archifaux. Ceux qui sont derrière ça ou l’IPTV, ce sont des organisations criminelles, mafieuses, pédocriminelles », signale l’ancien de Canal+. Il y dénonce la passivité des acteurs du foot face à ces options illégales. « Aucun ne s’est prononcé sur ce qu’on a vécu ces trois dernières semaines sur le piratage. C’est le seul pays dans lequel DAZN arrive où on vit une telle situation. On n’a jamais vu ça ailleurs. »

