Dante regrette le poids des réseaux sociaux chez les « djeuns »

Oh le boomer !

Invité sur les ondes de RMC, le défenseur international brésilien Dante (13 sélections) est revenu sur son rapport avec les nouvelles générations de footballeurs, lui qui évolue dans le monde professionnel depuis 2002. Aujourd’hui âgé de 41 ans, l’éternel défenseur niçois regrette le poids de la technologie et des réseaux sociaux dans l’apprentissage et le développement personnel des plus jeunes, « qui croient davantage leur téléphone » plutôt que les conseils d’une personne aussi expérimentée que lui.

🗣 Dante : "Bien sûr que la nouvelle génération est déconnectée, mais je ne pense que ça vient seulement des joueurs, ça vient de la société en général." ➡ https://t.co/NORJzuj5E6 pic.twitter.com/IqOfxp6SNB — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 17, 2024

Toutefois le quarantenaire, toujours aussi vaillant sur le terrain, constate que ce problème n’est « pas spécifique au monde du football mais de la société dans son entièreté ». Loin de cloisonner les différentes générations, Dante estime que « c’est à nous (les vieux) de trouver des outils, des bons codes de communication pour leur faire entendre qu’on veut transmettre ». Une fois de plus, le guerrier brésilien vient prouver tout son sens de l’adaptation.

En vrai, on aurait tous rêvé d’avoir un tonton comme lui.

