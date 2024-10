Après son début de saison compliqué, Wahi défendu par De Zerbi et Rulli

Pas simple d’être le grantatakan.

Auteur d’un seul but depuis son arrivée à l’OM en fin d’été, Elie Wahi vit des temps compliqués. Pas réputé pour sa patience, le public du Vélodrome l’avait sifflé après sa prestation ratée contre Reims. Un contexte assez délicat pour l’ancien Lensois, que son coach Roberto De Zerbi a cherché à relativiser ce jeudi, appelant à la patience avec son buteur.

« ll travaille bien, il a eu des débuts compliqués car il est arrivé tard et n’a pas pu s’entraîner entièrement. Il a aussi eu une blessure d’entrée, il a été écarté des terrains pendant 10 jours, énumère le coach italien. Il faut que les joueurs l’aident un peu plus. Après, le fait qu’il joue ou non, c’est le choix de l’entraîneur. Il y a une concurrence très importante, on a une équipe forte dans tous les secteurs. »

« Il nous apporte énormément »

Présent lui aussi face à la presse, Geronimo Rulli est monté au créneau pour défendre son coéquipier. « C’est un très grand joueur, il est très jeune, et quand on est jeune, on a des hauts et des bas. On attend tous quelque chose de lui tout de suite, mais il faut du temps, rappelle le gardien champion du monde avec l’Argentine. Il a le soutien de l’entraîneur, du staff et de toute l’équipe. Il va nous apporter beaucoup, il a de très bonnes qualités, est technique, très bon dans les espaces… »

Ça fait tout drôle d’entendre un Argentin dire un truc sympa.