Rennes : Martin Terrier en équipe réserve

Step by step.

Revenu de sa très grosse blessure au genou droit (rupture du ligament croisé) qui l’a écarté des terrains de janvier à octobre, entré en jeu pour neuf minutes à Vila-real (le temps de rater un penalty) et quatorze au Roazhon Park face au PSG, le Rennais Martin Terrier ne sera pas dans le groupe de Bruno Genesio pour le déplacement à Lorient ce dimanche (13 heures), comme l’a confirmé L’Équipe. À la place, l’attaquant de 26 ans est mis à la disposition de Pierre-Emmanuel Bourdeau, entraîneur de l’équipe réserve du SRFC.

Terrier évoluera donc en National 3, ce samedi contre le GSI Pontivy (17 heures), pour bénéficier d’un peu plus de temps de jeu dans sa quête de retour en forme. Pep Genesio avait laissé planer le doute, vendredi en conférence de presse : « On décidera pour ce week-end ce qui est le mieux pour lui : est-ce que c’est d’être dans le groupe avec nous, est-ce que c’est de jouer avec la réserve ? On prendra cette décision avec lui. En tout cas, il est très bien. »« Il pourrait jouer une bonne heure », précise L’Équipe.

En attendant de retrouver le vrai Martin Terrier.

