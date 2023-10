Le PSG se rachète à Rennes

Dans le rendez-vous entre les deux équipes françaises battues cette semaine en Coupe d'Europe, le PSG s'est logiquement imposé à Rennes (1-3), où il n'avait plus gagné depuis cinq ans. Paris grimpe sur le podium et laisse les Bretons en milieu de tableau après leur première défaite cette saison en championnat.

Rennes 1-3 PSG

Buts : Gouiri (56e) pour les Rouge et Noir // Vitinha (32e), Hakimi (36e) et Kolo Muani (58e)

Quatre jours après la débâcle à Newcastle, le déplacement sur les terres rennaises, où le Paris Saint-Germain n’avait plus gagné depuis cinq ans, ressemblait à un joli piège. Il n’en a pas été un. Le club de la capitale a déchiré le costume de bête noire du Stade rennais en s’imposant sans trop trembler (1-3), et même en croquant plusieurs occasions. Une deuxième défaite en trois jours pour les Bretons, qui peinent à enchaîner et qui voient le PSG grimper sur le podium et rester à deux points du leader Monaco.

La merveille de Vitinha

Cette fois, Luis Enrique avait choisi de revenir à une équipe un peu plus équilibrée, en reconduisant le trio Manuel Ugarte-Warren Zaïre-Emery-Vitinha, avec le dernier parfois décalé sur le côté gauche en soutien de Kylian Mbappé. Ce sont pourtant les Rennais qui ont donné le tempo en début de partie, Arnaud Kalimuendo sollicitant Gianluigi Donnarumma après avoir éliminé Milan Škriniar, avant de tomber encore une fois sur le portier parisien, bien sorti dans les pieds de l’attaquant rennais sur un centre tendu de Ludovic Blas. Des Bretons déterminés et appliqués à bloquer les deux flèches Mbappé et Ousmane Dembélé, de retour là où tout avait commencé pour lui.

L’idole de Bondy a trouvé à qui parler avec Lorenz Assignon, qui a remporté son duel dans la surface avec le champion du monde, puis a contré sa tentative en corner. Sans doute trop scolaires, les hommes de Bruno Genesio ont été punis deux fois en l’espace de quatre minutes, alors que Lucas Hernandez était déjà venu mettre le bazar un peu plus tôt. Après un rush, Dembélé a décalé Vitinha, qui a fixé Assignon pour claquer une superbe frappe dans la lucarne opposée de Steve Mandanda (0-1, 32e). La défense rennaise est ensuite restée scotchée sur une très belle ouverture de Zaïre-Emery, reprise victorieusement de la tête par Achraf Hakimi (0-2, 36e), alors que le Marocain avait touché le ballon de la main au début de l’action, sans que la VAR ne bronche.

Un court espoir et des boulevards

Plus personne n’a trop semblé croire à autre chose qu’une défaite dans les tribunes du Roazhon Park, moins chaud que dimanche dernier et où quelques centaines de supporters parisiens ont débarqué à la 40e minute. Ludovic Blas a bien eu deux timides opportunités, dont un tir passé juste à côté du poteau, mais c’est le PSG qui aurait pu définitivement tuer le suspense avant l’entracte si Mandanda ne s’était pas interposé devant Mbappé, toujours aussi boudeur. Les Rouge et Noir, eux, ont voulu y croire, en réalisant une belle entame au retour des vestiaires : Gouiri a tiré au-dessus, et Kalimuendo a vu sa reprise acrobatique fuir le cadre. Une envie de se découvrir qui a laissé des espaces aux Parisiens, qui ont mal négocié des balles de contre, à l’image de celui mené par Mbappé et mal conclu par Gonçalo Ramos. Rennes a profité de ces atermoiements, Blas centrant pour Gouiri, qui a devancé Hakimi pour placer un coup de tête et relancer son équipe (1-2, 56e).

Seulement, le SRFC n’a même pas eu le temps de mettre la pression, puisque la défense s’est encore fait surprendre par la fusée Hakimi, dont le centre a été repris instantanément du gauche par Randal Kolo Muani, buteur sur son premier ballon (1-3, 58e). Le vrai natif de Bondy aurait même pu s’offrir un doublé après une nouvelle belle finition, mais l’arbitre a signalé une position de hors-jeu de Mbappé, et le match a légèrement baissé d’intensité. Si le public rennais a pu faire un peu de bruit pour applaudir la sortie de Dembélé et surtout ovationner Martin Terrier, de retour sur la pelouse du Roazhon Park, le PSG a manqué plusieurs balles de KO : Warmed Omari a sauvé les meubles devant Hakimi, et Mandanda s’est illustré face à Mbappé et Bradley Barcola. Rennes a frôlé la correctionnelle à force de laisser des boulevards aux attaquants parisiens. Yildirim a tout de même touché le poteau de la tête, avant que Mbappé ne rate l’immanquable après avoir éliminé Mandanda, content de voir le pétard de Zaïre-Emery passer à côté. Dans une fin de match sans queue ni tête, Paris a encore croqué, mais se contentera de ce réveil sur ce terrain miné face à un adversaire qui n’avait pas encore perdu en championnat.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Belocian (Truffert, 66e) – Matić, Bourigeaud, Rieder (Le Fée, 71e) – Blas (D. Doué, 66e), Kalimuendo (Yildirim, 71e), Gouiri (Terrier, 76e). Entraîneur : Bruno Genesio.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Škriniar, Marquinhos, Hernandez – Ugarte (Fabian Ruiz, 76e), Zaïre-Emery, Vitinha (Soler, 88e) – Dembélé (Barcola, 76e), Ramos (Kolo Muani, 57e), Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

