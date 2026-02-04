Mikel Arteta s’enflamme après la qualification d’Arsenal en finale de League Cup

Fier comme un coq. Qualifié pour la finale de la League Cup grâce à une courte victoire face à Chelsea et un but de Kai Havertz mardi (1-0, 3-2 à l’aller), Mikel Arteta n’a pas caché sa joie en conférence de presse : « Nous sommes tellement heureux. Je pense que dans l’ensemble, sur les deux matchs, nous méritions de passer. […] Et la réaction du public, des titulaires, des remplaçants et du staff, c’était tout simplement magique. Je suis donc très heureux, car c’était un match très difficile contre un adversaire de taille. Et nous allons à Wembley ! »

Le titre échappe aux Gunners depuis 1993

Et pour cause, Arsenal, toujours en course pour remporter la Premier League, n’a plus soulevé la League Cup depuis 33 ans. Sur une série de trois finales perdues (2007, 2011 et 2018), les Gunners auront l’occasion de se rattraper à Wembley le 22 mars prochain face à Manchester City ou Newcastle, tenant du titre, en glanant pour la troisième fois la compétition.

Oui, le quadruplé est toujours dans les cordes.

