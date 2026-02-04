S’abonner au mag
Noa Lang conteste les méthodes d'Antonio Conte

Lang règle ses Conte.

Le joueur international néerlandais Noa Lang explique son transfert à Galatasaray par sa mauvaise relation avec l’entraîneur de Naples, Antonio Conte.

Dans un entretien publié mardi soir sur la chaîne YouTube néerlandaise d’ESPN, le joueur de 26 ans, prêté jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat, a été interrogé sur les raisons de son départ pour Istanbul. La réponse de l’ailier en disait long : « Je sais qu’aux Pays-Bas, vous pensez souvent que tout est de ma faute, mais un jour, la vérité sortira. »

Le Néerlandais juge son traitement injuste

Le journaliste d’ESPN a rappelé que Diego Costa avait récemment confié dans une interview que travailler avec l’Italien n’était pas simple, ce à quoi Lang, auteur d’un seul but en 27 rencontres, s’est contenté de sourire et de faire le geste des lèvres scellées. Peu après, le joueur s’est toutefois permis une pique à l’encontre de l’entraîneur napolitain : « Il faut être traité justement, et je n’ai absolument pas eu ce sentiment. Je voulais me battre et rester, mais il y a une Coupe du monde en juin et mon choix est basé là-dessus. »

Le principal intéressé appréciera.

