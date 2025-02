Ajorque après Brest-PSG : « Une Remontada ? Dans la vie, on ne sait jamais »

Regrets éternels pour Brest.

Dépassé par le PSG dans ce barrager aller, Brest regrettera de ne pas avoir réussi à marquer quand il en a eu l’opportunité, notamment en fin de première période. « On a eu des situations de marquer, on ne l’a pas fait. Ce sont des grandes équipes, ils arrivent à faire le dos rond quand il faut et à nous piquer quand il faut, ne pouvait que constater Ludovic Ajorque après coup, en zone mixte. C’est le regret de ce match, on avait la possibilité de revenir à 1-1 et ils arrivent à mettre le deuxième but sur notre temps fort. »

De l’espoir pour le retour ?

Rendez-vous désormais mercredi prochain au Parc des Princes, où seul un improbable exploit permettra d’éviter la fin de cette magnifique aventure pour le club breton. Un espoir affiché par les supporters, lesquels ont entonné « Remontada ! Remontada ! » au coup de sifflet final. « Dans la vie on ne sait jamais, mais on sait très bien que ça va être compliqué, a pour sa part réagi l’avant-centre local. On est déçus. On va aller là-bas pour prendre du plaisir et essayer de faire le meilleur match possible, de le gagner. »

M. Aytekin est-il disponible ?

