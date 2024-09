Pronostic PSV Sporting : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le PSV se rachète contre le Sporting

Auteur d’une saison exceptionnelle en Eredivisie l’an passé, le PSV avait logiquement remporté son championnat, en finissant avec un seul revers. Les hommes de Peter Bosz ont en revanche mal lancé ce nouvel exercice avec une défaite dans la Super Coupe des Pays-Bas face à Feyenoord. Finalement, le club d’Eindhoven a retrouvé de sa superbe en championnat puisqu’il a remporté ses 7 matchs. Le bilan chiffré est très bon avec près de 4 buts de moyenne inscrits et seulement 4 de concédés. Toutefois, la formation néerlandaise n’a pas su élever le niveau en Ligue des Champions en s’inclinant sur la pelouse de la Juventus Turin (3-1). Lors de cette rencontre de la 1re journée, les Bataves ont été décevants et auront à cœur de se racheter. Pour cela, le PSV compte sur les de Jong (3 buts et 4 passes dé en 6 matchs de championnat), Bakayoko, Tillman ou sur le duo du milieu de terrain Veerman – Schouten.

Comme le PSV, le Sporting a survolé son championnat portugais l’an passé, en finissant avec 10 points d’avance sur le Benfica. La seule fausse note vient de la défaite en finale de la Coupe du Portugal face à Porto. Pour lancer ce nouvel exercice, les hommes d’Amorim ont subi un nouveau revers contre les Dragoes lors de la Super Coupe du Portugal. Depuis cette défaite, le Sporting s’est rapidement remis sur de bons rails puisqu’il avec 7 victoires en 7 journées, le club a pris les rênes de son championnat devant le FC Porto. Les similitudes avec le PSV s’arrêtent là puisque, pour la 1re journée en Ligue des Champions face à Lille, le club portugais s’est imposé à domicile (2-0) avec une réalisation du buteur local Gyokeres. En plus de Gyokeres, le club lisboète possède de très bons éléments à l’image des Trincao, Hjulmand, Morita ou Debast. On peut s’attendre donc à voir des buts ce mardi, mais le PSV aura l’avantage de jouer à domicile.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

