Le Belgique se rattrape face à la Roumanie

Belgique 2-0 Roumanie

Buts : Tielemans (2e) et De Bruyne (80e) pour les Diables rouges.

Il paraît que dans un premier date, ce sont les premières secondes qui comptent le plus. Pour ce rendez-vous inédit entre Belges et Roumains, 73 auront suffi pour briser la glace. Revanchards après leur entame d’Euro indigne, les Diables rouges, bien aidés par le but prématuré de Youri Tielemans, ont croqué les Tricolori ce samedi. L’arrière-garde de la Roumanie a rapidement eu le tournis à cause des arabesques de Jérémy Doku, électrique sur la pelouse de Cologne, et d’un Kevin De Bruyne guardiolesque. Pas toujours adroits dans les derniers mètres, et inquiétants en défense par moments, les Belges se sont tout de même rassurés, et replacés dans la course aux huitièmes de finale.

Sur les chapeaux de roux

Affamés après une période d’abstinence (zéro but sur leurs trois derniers matchs dans une compétition internationale), les Diables rouges ne se sont pas gênés pour enfin parvenir à leur fin. Efficace dans la surface après un gros pressing de Youri Tielemans, Jérémy Doku s’est occupé de servir Romelu Lukaku, qui a montré son meilleur profil – de dos – pour redonner un caviar au milieu d’Aston Villa, venu conclure l’affaire d’une frappe rasante (1-0, 2e). Les Roumains n’ont pas eu le temps de jeter un œil au menu, qu’ils étaient déjà servis. Pas avares d’initiatives, les Tricolori ont aussi voulu montrer qu’ils pouvaient mener le débat avec une tête de Radu Drăgușin, claquée juste au-dessus de sa barre par Koen Casteels (5e).

Sauf que ce sont bien les hommes de Domenico Tedesco qui sont les plus intéressés par la promesse de la soirée : les trois points. Pour ne rien arranger, Kevin De Bruyne a eu la bonne idée de se ramener à Cologne avec son maillot de Manchester City et a fait passer six sales quarts d’heure à la Roumanie. Déjà excellent dans le premier acte, le Citizen, toujours pas rassasié après la moitié du repas, a continué à tenter sa chance (52e, 55e), avant d’enfin trouver l’ouverture sur un long dégagement de Casteels, mal jugé par la défense adverse, qu’il a prolongé dans les filets (2-0, 80e). Le roux a été plus efficace que Lukaku qui, sur un service de son distributeur chéri, a vu un de ses buts être annulé par la VAR (64e) pour la troisième fois dans cet Euro.

En face, les Roumains n’étaient pas dans leur assiette et ne se sont pas montrés assez dangereux. Pourtant, la qualité de la défense belge n’était pas forcément au niveau de l’attaque et du milieu, et a même montré quelques passages inquiétants. Notamment un gros manque de communication qui aurait pu coûter très cher lorsqu’Amadou Onana a permis à Dennis Man de s’échapper pour défier un Casteels imbattable (69e). Mais l’important ce soir pour les Belges, c’est les trois points. Un total que comptent les quatre nations de ce groupe E après deux journées.

Belgique (4-3-3) : Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate (Debast, 76e) – Tielemans (Mangala, 72e), Onana, De Bruyne – Doku (Carrasco, 72e), Lukaku, Lukebakio (Trossard, 56e). Sélectionneur : Domenico Tedesco.

Roumanie (4-3-3) : Niță – Rațiu, Dragusin, Burcă, Bancu – M. Marin (Olaru, 68e), R. Marin, Stanciu – Man, Drăguș (Alibec, 81e), Mihăilă (Hagi, 68e). Sélectionneur : Edward Iordănescu.

