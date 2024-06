SFL Betsson Cup : nos conseils du 22 juin

On pourrait se retrouver dans une situation un peu cocasse dans le groupe E de l’Euro en cas de victoire de la Belgique contre la Roumanie avec 4 équipes à 3 points après deux journées. Sauf que cela ne va pas arriver car les Roumains ne vont pas perdre face aux Belges. Déjà car ils ont écrasé l’Ukraine (3-0), qui elle-même a dominé la Slovaquie (2-1) qui avait battu la Belgique (1-0). Et surtout parce que les Diables rouges ont montré lors du premier match qu’ils étaient friables défensivement et statiques offensivement, même si la VAR est venue refuser deux buts à Romelu Lukaku. Une preuve de plus que rien ne va dans le sens de la Belgique cette année et qu’elle pourrait bien s’arrêter dès la phase de groupes comme lors du Mondial au Qatar. Surtout qu’en face, la Roumanie est sur un nuage et semble pouvoir marquer sur chaque frappe cadrée. D’autant plus que les Roumains aiment bien ce coin de l’Europe puisqu’ils sont sortis des poules de l’Euro une seule fois dans leur histoire : c’était en 2000 lors de l’Euro… en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays limitrophes à l’Allemagne. Et à l’époque, la Roumanie avait fini derrière le Portugal dans le groupe, mais devant l’Angleterre et l’Allemagne. Alors, ce ne sont pas Wout Faes et Orel Mangala qui vont leur faire peur.

Participe à la SFL Betsson Cup et tente de gagner une PS5, des maillots de l’équipe de France et plein d’autres cadeaux.

Pronostic Belgique Roumanie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024