Euro 2024 : 223€ à gagner avec la France et la Belgique !

Ca y est c’est enfin l’entrée en lice des Bleus dans cet Euro ce lundi ! Retrouvez notre combiné du jour, avec évidemment l’Equipe de France !

Notre combiné de lundi

Belgique – Slovaquie :

Portée par une génération dorée pendant plusieurs années, la Belgique n’a malheureusement pas réussi à décrocher un titre majeur sur la scène internationale. La sélection semble avoir laissé passer sa chance et évolue désormais sans plusieurs cadres. On peut signaler notamment la retraite d’Eden Hazard ou alors la non-convocation pour cet Euro 2024 du portier Thibaut Courtois. Malgré cela, les Diables Rouges ont facilement composté leur billet pour l’Allemagne cet été. Portés notamment par Romelu Lukaku, qui a terminé meilleur buteur des éliminatoires avec 14 réalisations, et le meneur de jeu Kevin De Bruyne, ils s’avancent comme les grands favoris du groupe E. Opposée ce lundi à la Slovaquie qui peine à bien figurer dans les compétitions internationales et reste sur une élimination dès la phase de poules de l’Euro 2021, la Belgique ne devrait pas se faire surprendre.

Autriche – France :

Pas vraiment habituée à réaliser de longs parcours dans les compétitions internationales, l’Autriche fait pourtant office d’épouvantail dans le groupe D de cet Euro 2024. Afin de se qualifier, les coéquipiers du Lensois Kevin Danso ont affiché de belles dispositions pour s’adjuger, avec un petit point de retard sur la Belgique, la 2e place de leur poule. Par la suite, ils ont confirmé leurs belles aptitudes et restent aujourd’hui sur une dynamique positive de 7 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Malheureusement, pour son entrée en lice dans la compétition, l’Autriche aura fort à faire face au vice-champion du monde en titre, la France, qui se présente comme l’un des grands favoris au sacre le 14 juillet prochain. Décevants lors de l’Euro 2021, les Bleus doivent une revanche à leurs supporters cet été. Intraitables durant les éliminatoires, ils pourront bien évidemment compter sur leur capitaine Kylian Mbappé qui brille de mille feux en sélection. Forte d’un effectif de grande qualité, la France devra s’employer mais semble capable de l’emporter ce lundi soir.

