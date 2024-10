La liste de la Belgique avec quatre nouvelles têtes

La fête des voisins, c’est déjà dans 10 jours !

Domenico Tedesco vient de pondre la liste des Diables Rouges pour affronter l’Italie (10 octobre) et la France (14 octobre) en Ligue des nations, et il y a pas mal de nouvelles têtes. Sans Lukaku – en pause – ni De Bruyne – blessé -, le sélectionneur italo-allemand a pioché chez les jeunes pour pallier aux absences de ses deux cadres.

Un Lyonnais fait son entrée, un Lillois fait sa sortie

Cyril Ngonge, attaquant du Napoli, et Malick Fofana, qui marche sur l’eau en ce moment avec l’OL, font leur apparition pour la première fois en sélection, tout comme le défenseur central Matte Smets, de Genk, qui compte seulement deux sélections avec les espoirs, et Maarten Vandevoordt (Leipzig), sosie de Safonov qui fera office de troisième gardien. À noter également le grand retour de Leandro Trossard. Thomas Meunier, Julien Duranville, Artuur Vermeeren, Thomas Kaminski et Alexis Saelemaekers, appelés en septembre, ne seront cette fois-ci pas du voyage.

Bon on va leur mettre combien de buts cette fois ?

