Didier Deschamps : « Je n’ai pas entendu les sifflets »

La méthode coué.

Après la victoire de l’équipe de France sur la Belgique ce lundi soir (2-0) à Lyon, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des nations, Didier Deschamps a d’abord semblé être satisfait de la réaction de ses joueurs après le revers face à l’Italie vendredi (1-3) : « On a été un peu fébrile sur le début du match, après on a fait beaucoup de bonnes choses collectivement, individuellement aussi, avec des nouveaux joueurs qui n’avaient pas l’expérience et le statut international […] On a eu des réponses plus positives aujourd’hui que lors du premier match. Ça ne veut pas dire que ceux du premier match ne sont pas à la hauteur, mais c’est bien d’avoir eu une réaction. »

"Je ne pense pas que les sifflets soient pour le bien de l'Equipe de France…" Didier Deschamps sur les critiques et les sifflets ce soir avant la rencontre, en direct dans l'Après Match pic.twitter.com/69a2CV1xOZ — TF1 (@TF1) September 9, 2024

Sifflé par une partie du public pendant l’annonce de la composition, tout comme certains joueurs, le sélectionneur tricolore n’a pas caché son agacement envers cette attitude : « Je n’ai pas entendu les sifflets. Mais vous savez, les critiques je ne vais pas dire que je suis né avec, mais ça fait partie du jeu, c’est ma responsabilité, moi je suis en immersion par rapport à tout ce qui se passe. Ça n’a pas d’influence sur moi, mais sur les joueurs, l’environnement, a pointé « DD ». Quand on vient, on supporte l’équipe de France, alors les sifflets… Que des gens soient mécontents, déçus, qu’ils le manifestent, pourquoi pas, mais là quand les joueurs sont sur le terrain… Je ne pense pas que ce soit pour le bien de l’équipe de France. »

« Only god can juge me ».

Les notes des Bleus