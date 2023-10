Nouveau record d’affluence en Super League féminine lors de Liverpool-Arsenal

54.115 heureux.

La rencontre entre Arsenal et Liverpool ce dimanche dans le cadre de la première journée du championnat féminin anglais a établi un nouveau record d’affluence pour la Super League féminine. 54 115 personnes se sont en effet massées à l’Emirates Stadium pour assister à la victoire sur la plus petite des marges des joueuses de Liverpool, grâce à un but de Miriael Taylor au retour des vestiaires. À titre de comparaison, la D1 Arkema n’a attiré que 127 431 spectateurs sur l’ensemble des recontres de la saison passée.

La #FAWSL en un match : 53 000 spectateurs potentiels La #D1Arkema sur l’ensemble de la saison passée (132 rencontres) : 127 431 spectateurs https://t.co/kMLzgAfsj6 pic.twitter.com/ULXIUF5RCH — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) September 30, 2023

Un autre monde.

