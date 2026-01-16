Venez vivre la finale de la CAN sur écran géant à l’Institut du monde arabe !

The place to be. Le Maroc et le Sénégal, les deux meilleures sélections africaines du moment, ont rendez-vous ce dimanche soir en finale de la CAN, sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat (20h). Un choc attendu qui sera retransmis sur écran géant depuis l’Institut du monde arabe, pour un événement exceptionnel en partenariat avec So Foot. Une soirée en accès libre dans la limite des places disponibles qui débutera à 18h30, soit 1h30 avant le coup d’envoi.

Alors, Achraf Hakimi et les Lions de l’Atlas mettront-ils fin à 50 ans d’attente d’un sacre continental devant leur public ? Ou bien Sadio Mané et sa bande soulèveront-ils un nouveau trophée, quatre ans après avoir triomphé au Cameroun ? Une seule certitude : après des demi-finales particulièrement accrochées, le suspense sera une nouvelle fois de la partie.

La CAN du siècle est sur le point de rendre son verdict : immanquable.