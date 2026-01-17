Valère Germain annonce la fin de sa carrière

Triste soirée pour Mohamed Henni. Après une année 2025 passée au Japon, l’heure de raccrocher les crampons a sonné pour Valère Germain. Une annonce faite ce vendredi soir sur Canal+ : « Il y a des moments importants dans une carrière de footballeur, le premier match, les débuts, les émotions qu’on vit, les titres et bien sûr, la fin. Aujourd’hui, j’annonce officiellement que je prends ma retraite. »

Clap de fin pour Valère Germain ce soir qui annonce la fin de sa carrière dans le Late Football Club 🎬 Merci pour tout et plein de réussite pour la suite 👏 pic.twitter.com/B40jCkt9TX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 16, 2026

Monaco, le sommet de sa gloire

Formé à Monaco (où il a remporté un premier titre de champion de France… de Ligue 2 en 2013), il aura fallu à Germain un crochet par Nice pour véritablement exploser au plus haut niveau. Son retour sur le Rocher sera celui de la consécration, avec bien sûr cette saison 2016-2017 fabuleuse : un parcours jusqu’en demi-finales de Ligue des champions, avec un passage un but en quarts face au Borussia Dortmund, et le titre (en Ligue 1, cette fois). Un sacre fêté comme il se doit, comme il nous le confiait en 2023 : « En étant champions à l’avant-dernière journée, on a eu une semaine pour fêter ce titre. Cela coïncidait avec la période du Festival de Cannes, donc on avait organisé une ou deux fois des départs en bus qui partaient de Monaco avec pas mal de joueurs de l’équipe. Bon, on n’y est pas allés pour voir des films… »

Une retraite devenue inéluctable dans l’esprit de l’attaquant de 35 ans. « C’est une décision réfléchie depuis quelques semaines mais validée vraiment aujourd’hui, a encore déroulé celui qui connaîtra ensuite des expériences plus compliquées à l’OM et Montpellier, puis de s’envoler pour l’Australie. J’ai eu la chance, et le mérite aussi peut-être, de faire une belle carrière, de vivre de très beaux moments et sur les 2-3 dernières années une expérience de vie et de famille incroyable. Il est temps de passer à autre chose. C’est la fin de ce chapitre, mais le prochain sera tout aussi excitant. »

Rentrons, il pleut.

