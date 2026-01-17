S’abonner au mag
  • France
  • Monaco

Valère Germain annonce la fin de sa carrière

TB
Valère Germain annonce la fin de sa carrière

Triste soirée pour Mohamed Henni. Après une année 2025 passée au Japon, l’heure de raccrocher les crampons a sonné pour Valère Germain. Une annonce faite ce vendredi soir sur Canal+ : « Il y a des moments importants dans une carrière de footballeur, le premier match, les débuts, les émotions qu’on vit, les titres et bien sûr, la fin. Aujourd’hui, j’annonce officiellement que je prends ma retraite. »

Monaco, le sommet de sa gloire

Formé à Monaco (où il a remporté un premier titre de champion de France… de Ligue 2 en 2013), il aura fallu à Germain un crochet par Nice pour véritablement exploser au plus haut niveau. Son retour sur le Rocher sera celui de la consécration, avec bien sûr cette saison 2016-2017 fabuleuse : un parcours jusqu’en demi-finales de Ligue des champions, avec un passage un but en quarts face au Borussia Dortmund, et le titre (en Ligue 1, cette fois). Un sacre fêté comme il se doit, comme il nous le confiait en 2023 : « En étant champions à l’avant-dernière journée, on a eu une semaine pour fêter ce titre. Cela coïncidait avec la période du Festival de Cannes, donc on avait organisé une ou deux fois des départs en bus qui partaient de Monaco avec pas mal de joueurs de l’équipe. Bon, on n’y est pas allés pour voir des films… »

Une retraite devenue inéluctable dans l’esprit de l’attaquant de 35 ans. « C’est une décision réfléchie depuis quelques semaines mais validée vraiment aujourd’hui, a encore déroulé celui qui connaîtra ensuite des expériences plus compliquées à l’OM et Montpellier, puis de s’envoler pour l’Australie. J’ai eu la chance, et le mérite aussi peut-être, de faire une belle carrière, de vivre de très beaux moments et sur les 2-3 dernières années une expérience de vie et de famille incroyable. Il est temps de passer à autre chose. C’est la fin de ce chapitre, mais le prochain sera tout aussi excitant. »

Rentrons, il pleut.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 2j
81
36
30
Revivez PSG-Lille (3-0)
Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!