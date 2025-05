Qui va se qualifier en Ligue des champions ?

→ Le calendrier

Pas de jaloux, les six clubs encore en lice pour se hisser dans les quatre premiers disputent chacun un match à domicile et un à l’extérieur. L’AS Monaco et l’Olympique lyonnais sont les deux seuls à s’affronter, dès ce samedi, avec l’objectif pour les Rhodaniens de se replacer à un point de leurs adversaires du soir et de s’offrir un dernier espoir. Le club du Rocher semble avoir le calendrier le plus délicat, parce qu’il faudra ensuite terminer la saison à Bollaert. Plusieurs clubs joueront les arbitres : Le Havre affrontera l’OM et Strasbourg, Rennes va se coltiner Marseille et Nice, Brest ira à Lille et recevra le Gym, et Angers sera opposé à Strasbourg et l’OL.

Pronostics : 3 points pour Marseille, 2 points pour Strasbourg et 1 point pour Lille.

→ La lancée

En Ligue 1 McDonald’s, mieux vaut éviter la fringale. Lyon est bien placé pour en parler car, un an après avoir réalisé une remontée exceptionnelle de la zone rouge à l’Europe, voilà qu’il est en train de se prendre les pieds dans le tapis avec de récentes défaites contre Saint-Étienne et Lens. Parmi les prétendants à la C1, ce sont, sans surprise, les jeunes Strasbourgeois qui tiennent la corde avec douze matchs consécutifs sans défaite. Même les irréguliers chroniques Nice et Lille se sont remis d’aplomb pour aborder ce sprint final de la meilleure des manières. Connaissant les deux équipes, on parie volontiers sur un cassage de gueule synchronisé à la 34e journée, voyant le Racing et l’OL leur passer devant.

Pronostics : 3 points pour Strasbourg, 2 points pour Monaco et 1 point pour Nice.

Duel pour l’Europe.

→ L’expérience

Avec 19 participations en Ligue des champions, l’AS Monaco est le club français qui a connu le plus de saisons dans la compétition. Le PSG et l’OL ont en réalité plus de matchs et l’OM est le seul à avoir ramené la coupe aux grandes oreilles, mais le riche passé n’assure pas pour autant un futur radieux. Sans compter Strasbourg, qui n’a plus connu une phase finale européenne depuis 2006, les cinq autres historiques du championnat affichent des parcours irréguliers sur le Vieux Continent. Avec des demies de Ligue Europa et de Conférence ces trois dernières années, les Phocéens gardent pour l’instant l’avantage. La présence dans l’effectif d’Ismaël Bennacer, Pierre-Emile Højbjerg, Gerónimo Rulli, demi-finalistes de C1, ainsi que d’Adrien Rabiot, Geoffrey Kondogbia et Mason Greenwood, quart-de-finalistes de la compétition, apporte une expérience non négligeable.

Pronostics : 3 points pour Marseille, 2 points pour Lyon et 1 point pour Lille.

→ Le projet

Ce n’est un secret pour personne, et surtout pas pour la DNCG, l’OL a absolument besoin d’une qualification en Ligue des champions pour rapidement encaisser un chèque. Sans une place dans les trois premiers – car un barrage ne ferait sans doute pas ses affaires – le club de John Textor pourrait sombrer. Les autres projets semblent plus solides, même s’ils restent brinquebalants. Ainsi, le futur niçois ne s’inscrit peut-être pas vraiment avec Ineos, et seule la qualification pourrait attirer de nouveaux investisseurs. Soutenu par BlueCo, Strasbourg a les reins solides, mais la multipropriété n’a rien de sexy et un scénario dans lequel le Racing et Chelsea seraient tous deux en C1 ne donne pas envie. De son côté, l’OM promet de garder son calme et de rester stable, mais jusqu’à quand ?

Pronostics : 3 points pour Lille, 2 points pour Monaco et 1 point pour Marseille.

→ Les coachs

En attirant Roberto De Zerbi l’été dernier, l’Olympique de Marseille n’avait pas d’autre objectif que de retrouver la Ligue des champions. Même s’il n’a finalement disputé la compétition que lors de la saison 2021-2022, à la tête du Shakhtar Donetsk, l’Italien est bien parti pour remplir son objectif, malgré les questions qui demeurent quant à la mise en place de son projet de jeu. Parmi les autres entraîneurs qui ont la cote, Bruno Genesio a réussi à se qualifier six fois sur six en coupes d’Europe. On pourra simplement lui reprocher de n’avoir atteint que deux fois la C1 malgré ses effectifs et de n’avoir remporté aucun tour à élimination directe ensuite. Lyon a tout de même fait le choix inverse en s’appuyant sur Paulo Fonseca, connu à Lille pour ses gamelles en fin de saison, mettant fin aux espoirs de Ligue des champions. Comme souvent, Nice et Monaco avancent sans faire de bruit, mais avec Franck Haise et Adi Hütter, ils présentent des atouts solides pour rêver d’une place sur le podium.

Pronostics : 3 points pour Lille, 2 points pour Marseille et 1 point pour Nice.

Notre classement final :

2e. (C1) Olympique de Marseille – 9 points

3e. (C1) Lille OSC – 8 points

4e. (Qualifs C1) RC Strasbourg Alsace – 5 points

5e. (C3) AS Monaco – 4 points

6e. (C3 ou barrages C4) OGC Nice – 2 points

7e. (Barrages C4 ou rien) Olympique lyonnais – 2 points

La course à la Ligue des champions, le sel de la fin de saison