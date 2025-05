Lens fait tomber la grêle sur Lyon

Lyon 1-2 Lens

Buts : Mikautadze (79e) pour l’OL // Koyalipou (21e), Zaroury (85e) pour le RCL

L’OL vient probablement de dire adieu à la Ligue des champions.

Bien qu’ultra-dominateurs, les Gones sont tombés en première période sur un Mathew Ryan de gala qui a dégoûté Rayan Cherki. Pire, ils ont cédé sur l’une des rares occasions nette lensoise, en l’occurrence un corner mal renvoyé et poussé au fond des filets par l’opportuniste Goduine Koyalipou (0-1, 21e). Lors du second acte, l’équipe de Paulo Fonseca a repris sa marche en avant et est revenue dans le match à dix minutes du terme : sur un caviar de Clinton Mata, Georges Mikautadze est monté haut dans les airs pour placer une tête croisée précise qui n’a cette fois laissé aucune chance à Ryan (1-1, 79e).

On se dit alors que l’OL, comme souvent ces dernières saisons, va renverser la table et aller chercher cette précieuse victoire pour rester dans la course à la C1. Mais Anass Zaroury a une autre idée en tête : à 30 mètres sur la gauche, le milieu lensois décoche une frappe lumineuse qui laisse Lucas Perri sans voix (1-2, 85e). Au classement, l’OL est bloqué à la septième place et à quatre points du podium à deux journées de la fin. Autant dire que le Monaco-Lyon de la semaine prochaine a d’ores et déjà des allures de finale pour les Lyonnais.

Le classement des effectifs de Ligue 1 les plus cotés