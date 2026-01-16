Manchester City sur le point de mettre la main sur un défenseur très convoité

Crystal Palace prend encore un coup. Alors qu’Oliver Gasner vient d’annoncer son départ à l’issue de la saison en conférence de presse, les Eagles s’apprêtent à perdre leur capitaine. Selon les informations relayées par le Guardian, le défenseur central Marc Guéhi serait très proche de signer à Manchester City.

Un gros deal pour une grosse perte

Toujours selon le quotidien britannique, le montant de l’accord entre Crystal Palace et le club mancunien serait de 40 millions de livres. « Je ne peux pas confirmer le nom du club, car rien n’est encore définitif, mais les négociations en sont à leur phase finale, a déclaré Glasner en conférence de presse ce vendredi. En conséquence, Marc ne jouera pas pour nous demain. » Guéhi arriverait à City pour aider une défense orpheline de Rúben Dias, Joško Gvardiol et John Stones, blessés.

Le média précise que Chelsea, son ancien club, recevra 20 % du montant du transfert. Le FC Barcelone aurait également engagé des négociations pour recruter Guéhi, tandis que le Bayern Munich avait manifesté son intérêt pour le recruter gratuitement, mais c’est Manchester City qui devrait rafler la mise.

Le Marc des grands.

