Manchester City monte sur le podium, Crystal Palace enchaîne

Qui aurait cru que Manchester City finirait sur le podium !

Finaliste malheureux de la FA Cup samedi dernier face à Crystal Palace (1-0), Manchester City s’est bien repris ce mardi lors du match en retard comptant pour la 37e journée de Premier League. Devant leur public, les hommes de Pep Guardiola se sont défaits de Bournemouth (3-1) et montent donc sur le podium, à une journée de la fin. Les Skyblues ont fait le boulot en première période, grâce à un but fantastique d’Omar Marmoush au quart d’heure de jeu, puis une réalisation de Bernardo Silva, vingt minutes plus tard. City a été réduit à dix après l’expulsion de Mateo Kovačić à la 67e, mais les Cherries n’ont pas profité longtemps de leur supériorité numérique, puisque Lewis Cook a lui aussi reçu un carton rouge (74e). Nico González a aggravé l’addition dans les toutes dernières minutes avant la réduction du score de Daniel Jebbison, tandis que Rodri a pu refouler la pelouse quelques minutes !

De son côté, Crystal Palace, encore euphoriques de leur succès en FA Cup, a enchaîné en terrassant Wolverhampton à Selhurst Park (4-2). Les Wolves avaient pourtant ouvert le score grâce à Emmanuel Agbadou, mais Eddie Nketiah a inscrit un doublé en cinq minutes pour donner l’avantage aux Eagles à la pause. Ben Chilwell a offert deux longueurs d’avance aux locaux, avant que Jørgen Strand Larsen ne réduise la marque. C’est finalement le héros du week-end dernier, Eberechi Eze, qui a scellé la victoire de Palace en fin de partie.

L’Europe tremble face aux Eagles !

