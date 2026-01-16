Dominic Calvert-Lewin succède à Rio Ferdinand en Premier League

Beau cône tout bleu. Leeds United peut faire la fête : son attaquant Dominic Calvert-Lewin a été élu joueur du mois de Premier League pour décembre 2025. C’est la première fois depuis Rio Ferdinand en 2001 qu’un joueur de Leeds décroche cette distinction, mettant fin à 24 ans d’attente pour les Peacocks.

👏 @LUFC's Dominic Calvert-Lewin is @EASPORTSFC Player of the Month, after scoring six goals in five matches! pic.twitter.com/cxAkcqQG4f — Premier League (@premierleague) January 16, 2026

Six buts, Leeds loin de la zone rouge

Calvert-Lewin a conclu décembre avec 6 buts en 5 matchs, soit plus que n’importe quel autre joueur dans les grands championnats européens à cette période. Ses buts ont souvent servi Leeds dans des matchs clutch : contre Chelsea, Liverpool, Brentford, Crystal Palace ou Sunderland.

Cette série a contribué à aider Leeds à creuser un peu l’écart sur la zone de relégation, confirmant les conseils donnés par Carlo Ancelotti à l’attaquant après son départ d’Everton.

Enfin la rédemption après des débuts catastrophiques.

