Dominic Calvert-Lewin succède à Rio Ferdinand en Premier League

Beau cône tout bleu. Leeds United peut faire la fête : son attaquant Dominic Calvert-Lewin a été élu joueur du mois de Premier League pour décembre 2025. C’est la première fois depuis Rio Ferdinand en 2001 qu’un joueur de Leeds décroche cette distinction, mettant fin à 24 ans d’attente pour les Peacocks.

Six buts, Leeds loin de la zone rouge

Calvert-Lewin a conclu décembre avec 6 buts en 5 matchs, soit plus que n’importe quel autre joueur dans les grands championnats européens à cette période. Ses buts ont souvent servi Leeds dans des matchs clutch : contre Chelsea, Liverpool, Brentford, Crystal Palace ou Sunderland.

Cette série a contribué à aider Leeds à creuser un peu l’écart sur la zone de relégation, confirmant les conseils donnés par Carlo Ancelotti à l’attaquant après son départ d’Everton.

Enfin la rédemption après des débuts catastrophiques.

