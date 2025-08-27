S’abonner au mag
  • League Cup
  • 2e tour
  • Sheffield Wednesday-Leeds (1-1, 3-0 TAB)

Les débuts catastrophiques de Calvert-Lewin avec Leeds

ARM
Les débuts catastrophiques de Calvert-Lewin avec Leeds

Le nouveau calvaire de Leeds ?

Arrivé libre cet été en provenance d’Everton, Dominic Calvert-Lewin semblait enfin en position de relancer sa carrière avec Leeds United. Entré à l’heure de jeu face à Sheffield Wednesday à l’occasion du second tour de League Cup ce mardi, l’Anglais de 28 ans a montré toute l’étendue de sa palette de buteur : trois buts tout faits manqués et un tir au but envoyé en tribune. Leeds, promu en Premier League, s’est finalement vu éliminer (1-1, 3-0 TAB) par un club de Championship qui galère à payer ses joueurs.

Une performance loin d’être surprenante pour les supporters d’Everton, qui, après neuf saisons, ont appris à connaître l’efficacité offensive de Calvert-Lewin. On peut tout de même faire preuve d’indulgence envers le numéro 9, qui vient à peine d’effectuer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Encore trois ans de contrat avec Leeds, Calvert-Lewin aura tout le temps de se faire pardonner.

Après, il n’est pas le seul à avoir manqué son péno…

Quatre clubs de Premier League déjà éliminés de la League Cup

ARM

