Le Havre grille la politesse à Valence et aux Rangers pour une recrue

Le Havre met le paquet. Après avoir largué Thomas Delaine puis enregistré les arrivées de Timothée Pembélé (prêté par Sunderland) et Sofiane Boufal (libre), le HAC devrait encore accueillir du beau monde.

D’après les informations de L’Équipe, le club normand s’apprête à recruter en prêt sec le jeune milieu défensif de Salzbourg Lucas Gourna-Douath. C’est peu dire que l’arrivée de l’international Espoirs (3 sélections) au Havre ne relevait pas de l’évidence.

Transféré pour 15 millions d’euros à Salzbourg en 2022

Formé à Saint-Étienne, le joueur de 22 ans a signé au RB Salzbourg en 2022 pour 15 millions d’euros. Après 90 rencontres dont 21 en Ligue des champions en deux saisons et demie avec le club autrichien, Gourna-Douath a été prêté à l’AS Rome une demi-saison en février 2025.

En manque de temps de jeu en Italie (six matchs), le jeune milieu de terrain a aussi connu une phase aller difficile pour son retour à Salzbourg cette saison : relégué au statut de remplaçant, pas épargné par les blessures, il n’a disputé que cinq rencontres, dont deux titularisations.

Le Havre grille la priorité à Valence et aux Rangers

Entendant bien se relancer sur cette deuxième partie de saison, Gourna-Douath était proche d’un départ au Valence CF, toujours selon L’Équipe. Alors que les Glasgow Rangers étaient aussi sur le coup, Le Havre s’est subitement incrusté dans le dossier.

Connaissant le jeune joueur depuis sa formation à Saint-Étienne, l’entraîneur havrais Didier Digard a su trouver les mots justes pour le convaincre de poser ses valises en Normandie. En plus de la possibilité concrète de gagner du temps de jeu, la perspective d’un retour en Ligue 1 aurait aussi pesé dans la décision de Gourna-Douath.

C’est vrai que les plages normandes, c’est tout de même plus sexy que la côte méditerranéenne.

