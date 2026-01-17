S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J18
  • PSG-Lille (3-0)

Vidéo : Lucas Chevalier ne comprend pas le but de Dembélé

SF
Vidéo : Lucas Chevalier ne comprend pas le but de Dembélé

On en oublierait presque que son premier but est également très beau ! Ousmane Dembélé a inscrit un doublé face au LOSC lors de la victoire 3-0 du PSG pour le compte de la 18e journée, dont un lob qui a fait instantanément le tour de la planète.

Ce bijou a laissé ses adversaires sur les fesses, mais aussi son propre gardien à l’autre bout du terrain, Lucas Chevalier, qui a dû remercier la vie de ne pas l’avoir mis en face sur ce coup, comme il l’a expliqué à notre journaliste.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Côté lillois, tout le monde s’incline aussi, à l’image d’Ayyoub Bouaddi, admiratif après la rencontre.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Et dire que le but de la soirée aurait pu venir des pieds d’Olivier Giroud si son lob à lui n’avait pas touché la barre en tout début de match…

➡️ À lire aussi : les tops et les flops de PSG/Lille

On a revu les fins de matchs ratées de l’OM cette saison

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 2j
81
36
30
Revivez PSG-Lille (3-0)
Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!