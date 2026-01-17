Vidéo : Lucas Chevalier ne comprend pas le but de Dembélé

On en oublierait presque que son premier but est également très beau ! Ousmane Dembélé a inscrit un doublé face au LOSC lors de la victoire 3-0 du PSG pour le compte de la 18e journée, dont un lob qui a fait instantanément le tour de la planète.

Ce bijou a laissé ses adversaires sur les fesses, mais aussi son propre gardien à l’autre bout du terrain, Lucas Chevalier, qui a dû remercier la vie de ne pas l’avoir mis en face sur ce coup, comme il l’a expliqué à notre journaliste.

Côté lillois, tout le monde s’incline aussi, à l’image d’Ayyoub Bouaddi, admiratif après la rencontre.

Et dire que le but de la soirée aurait pu venir des pieds d’Olivier Giroud si son lob à lui n’avait pas touché la barre en tout début de match…

On a revu les fins de matchs ratées de l’OM cette saison