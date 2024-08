Simon Kjær dit stop avec le Danemark

Encore un capitaine emblématique qui raccroche.

Simon Kjær et le Danemark, c’est terminé. Le capitaine danois de 35 ans a annoncé qu’il ne poursuivrait plus l’aventure avec sa sélection nationale, après 15 années, avec une publication sur son compte Instagram. Encore joueur de l’AC Milan la saison passée, il aura porté le maillot à 132 reprises, et aura connu des moments forts, avec notamment deux participations à l’Euro et à la Coupe du monde.

L’un des joueurs les plus capés de l’histoire des Danish Dynamite avait aussi joué les héros lorsque son coéquipier Christian Eriksen, victime d’un arrêt cardiaque, s’était écroulé en plein match face à la Finlande, à Copenhague, lors de l’Euro 2021. Il était alors intervenu avant les soigneurs et avait permis de sauver la vie de l’actuel joueur de Manchester United. Le « Prix du président de l’UEFA » lui avait d’ailleurs été décerné pour récompenser cet acte de bravoure. L’épisode avait aussi grandement influencé la 18e position de l’ancien joueur du LOSC au Ballon d’or 2021.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Kjær avec les doigts.

Euro U19 : la France s’impose facilement contre le Danemark