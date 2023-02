Le Bayern rompt l’Union en trois

Bayern Munich 3-0 Union Berlin

Buts : Choupo-Moting (31e), Coman (40e) et Musiala (45e+1) pour le Rekordmeister

Les amateurs de football allemand s’étaient pris d’espoir, au vu de la situation en haut du classement de Bundesliga : et si, après dix breloques de suite, le Bayern était en passe de laisser sa couronne à un flamboyant poursuivant ? L’Union Berlin, réduite en charpie à Munich (0-3), peut en témoigner : cette pensée fugace ne semble qu’être, finalement, une douce et lointaine utopie. Et encore, heureusement que Frederik Rønnow était au diapason pour calmer les ardeurs de l’immense Thomas Müller.

À sens unique…

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la partie s’ouvre sur un refrain bien connu outre-Rhin : le Bayern avec le pied sur le ballon, et des intentions belliqueuses. Si Alphonso Davies marche sur le ballon (5e), la défense de l’Union est à feu et à sang face aux vagues rouges durant l’intégralité de la première période. Frederik Rønnow dégaine son premier gros arrêt sur une déviation de Thomas Müller venue de la droite de la surface (29e), mais il n’est que spectateur sur l’ouverture du score d’un Eric Maxim Choupo-Moting (1-0, 31e) qui claque sa tête clinique à la réception d’un centre de Kingsley Coman. Désormais, le Camerounais a accroché tous les clubs actuels de BuLi à son tableau de chasse.

18 – Bayern's Eric-Maxim Choupo-Moting scored for the first time in the Bundesliga against Union Berlin, and has now found the back of the net against every current team in the German top-flight. Collection. #FCBFCU pic.twitter.com/JLzqHQ0Rjz — OptaFranz (@OptaFranz) February 26, 2023

L’Union est sans réplique malgré la lourde frappe non cadrée d’Aïssa Laïdouni (37e), et l’assise des Eisernen implose sur un énorme travail de Müller dos au but : le milieu glisse un caviar à destination de Coman dans la profondeur, et le récent cauchemar de Nuno Mendes ne se fait pas prier pour effacer Rønnow avant de placer la balle au fond des filets (2-0, 40e). Asphyxiée, l’équipe d’Urs Fischer prend un troisième coup derrière la caboche avant l’entracte lorsque Jamal Musiala conclut un mouvement collectif huilé des Bavarois : suite à une récupération de Coman dans la surface berlinoise, Müller est dans l’obligation de tacler le cuir à cause d’un contrôle un peu longuet… Contrôle qui se transforme en nouvelle passe décisive pour le minot – mais déjà grand – joueur allemand (3-0, 45e+1).

… malgré Rønnow

La copie offensive parfaite du FCB, tout en mouvement, aurait pu se poursuivre au tableau d’affichage après l’entracte si le portier danois des visiteurs n’avait pas mis sa tête au bon endroit. D’abord face à l’instinct de Müller dans un angle fermé (62e), puis à nouveau devant le maestro du soir bien aidé par le travail de fixation de Leroy Sané : sur la frappe du droit du capitaine du Rekordmeister, Rønnow s’interpose du carafon (72e). Également actif du bras droit pour repousser les velléités de Davies (49e), le dernier rempart des Hommes de Fer porte en définitive bien son nom. Le Canadien s’y essaie une dernière fois dans les seize mètres, mais la jambe gauche du Danois répond également présente (86e). En face, Yann Sommer a tout simplement chômé et a bien failli donner un but aux invités du soir. Gênée par Matthijs de Ligt, l’araignée helvète est en effet à deux doigts de relâcher le ballon dans les pieds de Rani Khedira (55e). Le frère de Sami était tout simplement resté dans la capitale fédérale, comme l’ensemble du contingent unioniste. Malgré une bévue de Sané en pleine surface (80e), le Bayern signe un nouveau clean-sheet et s’impose en patron. Tremble, Borussia Dortmund.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Sommer – Stanišić (Cancelo, 78e), Pavard, De Ligt, Davies – Kimmich (L. Sané, 78e), Goretzka – Coman (Mané, 65e), T. Müller (Tel, 87e), Musiala – Choupo-Moting (Gnabry, 65e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Union Berlin (3-5-2) : Rønnow – Doekhi, Knoche, Leite – Trimmel, Laïdouni, R. Khedira (Haberer, 78e), Thorsby (Seguin, 63e), Roussillon (Gießelmann, 66e) – Becker (Leweling, 63e), Siebatcheu (Behrens, 63e). Entraîneur : Urs Fischer.